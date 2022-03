Russia, crollo del Pil secondo Goldman e Barclays

Le banche d’affari americane tagliano le stime sul prodotto interno lordo (Pil) della Russia nel 2022 come conseguenza della guerra in Ucraina e delle sanzioni. Goldman Sachs ha rivisto al ribasso, da -7% a -10%, le sue previsioni allo scopo di tener conto delle recenti sanzioni che prendono di mira la bilancia commerciale, in particolare su porti e shipping, che fanno ipotizzare un calo del 20% dell’export nel secondo trimestre e del 10% nel secondo semestre. Per Barclays il Pil russo si contrarrà del 12,4% quest’anno e del 3,5% nel 2023. “A causa delle attuali condizioni geopolitiche, riteniamo che le sanzioni dureranno a lungo”, afferma Barclays, secondo quanto riporta Bloomberg.