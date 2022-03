Russia chiede a produttori metalli di contenere prezzi

Il Governo russo ha chiesto ai produttori di acciaio, nichel e alluminio di mantenere i prezzi bassi nel Paese, come parte delle misure per sostenere l’economia colpita dalle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Mosca ha chiesto che i produttori mantengano i margini al 20% - 25%. Il ministro dell’industria Denis Manturov, secondo Bloomberg, sta incontrando le aziende metallurgiche per discutere i prezzi interni e il sostegno ai settori produttivi. Le misure avrebbero un impatto maggiore sull’industria dell’acciaio, dove i prezzi interni sono già scesi di almeno il 15%.