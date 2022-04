Russia, Banca centrale: Pil 2022 giù del 10%, inflazione al 20%

Il prodotto interno lordo (Pil) russo dovrebbe contrarsi tra l’8% e il 10% nel 2022, per poi riprendersi gradualmente dal 2023 attraverso aggiustamenti strutturali. Lo afferma la Banca centrale russa, prevedendo per il 2023 ancora una contrazione del 3% e poi una crescita tra il 2,5% e il 3,5% nel 2024, stando a quando riferisce l’agenzia Tass. Sempre stando alle stime dell’istituto guidato dalla governatrice Elvira Nabiullina l’inflazione continuerà a salire, per assestarsi alla fine del 2022 in una forbice tra il 18% e il 23%.