Russi aprono il fuoco su autobus con civili

I russi hanno aperto il fuoco su un autobus che sta evacuando civili da Popasna, una città che si trova nell’Oblast di Lugansk. Lo riporta Ukrinform. Il governatore dell’Oblast di Lugansk, Serhiy Haidai, ha dichiarato - secondo quanto riferisce The Kyiv Independent - che solo 25 civili sono stati in grado di lasciare oggi la città di Popasna e raggiungere la destinazione, Rubizhne. Altre 45 persone sono state invece in grado di evacuare da Lysychansk e ora si stanno dirigendo verso Dnipro, secondo il funzionario.