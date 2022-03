“Rispetto impegni export energia anche tramite Ucraina”

La Russia sta mantenendo tutti i suoi impegni relativi alle esportazioni energetiche, comprese quelle attraverso l’Ucraina. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, chiedendo quindi all’Occidente di non dare la colpa a Mosca per l’aumento dei prezzi dell’energia. Dal canto suo, Volodymyr Zelensky ha chiuso così il messaggio rivolto alla nazione durante il 15esimo giorno di guerra: “ricostruiremo tutto, ve lo prometto personalmente”. Il presidente ucraino ha citato i danni dell’invasione russa, dalle strade alle autostrade, fino all’ospedale pediatrico, al centro oncologico di Kharkiv e alla biblioteca Korolenko. Intanto, commentando la galoppata dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, saliti in febbraio del 7,9% ai massimi da 40 anni, il presidente americano Joe Biden ha affermato che “i dati sull’inflazione negli Stati Uniti “mostrano il costo dell’imposizione di sanzioni: i costi che stiamo imponendo per Vladimir Putin e i suoi amici sono ben più alti e devastanti di quelli degli Stati Uniti”. L’andamento dell’inflazione “ci ricorda che le famiglie americane iniziano a sentire l’effetto dell’aumento dei prezzi causato da Putin”, dice Biden.