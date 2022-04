Rifugiati ucraini: superata la barra dei 30’000 in Svizzera

Sono finora 30’439 i rifugiati provenienti dall’Ucraina registrati in Svizzera. Fra loro, 26’133 hanno ottenuto lo statuto di protezione S, ha indicato oggi con un tweet la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). In un solo giorno sono state iscritte 877 persone e altre 898 hanno ottenuto lo statuto S. Sono oltre 40’000 coloro che sono fuggiti dal paese in guerra nelle ultime 24 ore, secondo quanto indicato a Ginevra dall’Alto commissariato per i rifugiati (HCR). Il numero di rifugiati che hanno lasciato il paese dall’inizio dell’offensiva russa ha ormai raggiunto quota 4,6 milioni.