Circa 500 persone si sono riunite oggi in Piazza della Repubblica nel centro di Praga per una manifestazione contro il governo ceco che sostiene l’Ucraina contro la Russia. I partecipanti hanno portato bandiere russe e striscioni con slogan contro la Nato.

Secondo molti partecipanti, dietro la guerra in Ucraina ci sono gli Stati Usa e la Nato. «Chiediamo al governo ceco di smettere di inviare armi in Ucraina», ha detto uno degli oratori, il deputato Hynek Blasko del partito estremista Libertà e democrazia diretta (Spd). Secondo lui, una delle cause della guerra, è la «riluttanza» di Ue e Stati Uniti a negoziare sulla sicurezza nella regione.