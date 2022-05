Renault via da Mosca, la fabbrica produrrà auto d’epoca sovietica

Poco conosciuta al di fuori dell’ex Unione Sovietica e dei suoi Paesi satelliti, Moskvich è stata fondata intorno al 1930 e ha operato fino al 1991, ma fin da sempre ha avuto problemi di qualità. Questo però non ha impedito al governo sovietico di stipulare un accordo con la Renault per modernizzare la fabbrica e aumentare la produzione a 200’000 auto durante gli anni ‘70. La produzione terminò quando l’Unione Sovietica si sciolse e le case automobilistiche occidentali, come la Renault, vi si trasferirono. Una parte dell’ex fabbrica Moskvich è stata riaperta nel 2005 come joint venture tra Renault e Mosca.