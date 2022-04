Rammarico Ue per ‘no’ di Mosca a corridoi umanitari

L’Ue “elogia l’Ucraina per lo sforzo per una soluzione diplomatica per l’evacuazione dei civili e si rammarica che la Russia non stia ricambiando. L’Ue sostiene l’appello dell’Ucraina al Cremlino per consentire l’evacuazione in sicurezza dei civili di Mariupol. Servono immediati corridoi umanitari, con un cessate il fuoco che li accompagni, da Azovstal e da altre aree cittadine in differenti parti dell’Ucraina”. Lo ha affermato l’alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josep Borrell, ricordando come, nonostante “i massacri” della Russia, “centomila civili sono ancora a Mariupol, tra i quali diverse migliaia rifugiate nell’acciaieria di Azovstal”.