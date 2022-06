I combattimenti nei dintorni di Severodonetsk proseguono “ferocemente”, ma gli ucraini sono sempre più in difficoltà, e tra le autorità locali si inizia a evocare la possibilità del ritiro dall’ultimo grande avamposto del Lugansk. I raid russi del resto sono proseguiti in modo incessante in tutto il Donbass, e le bombe sono cadute ancora una volta su edifici civili, come una scuola e due ospedali. Nonostante ci fosse una croce rossa in evidenza sul tetto.