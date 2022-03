Rafforzeremo la nostra presenza sul lato est

“Domani i leader prenderanno la decisione di rafforzare ulteriormente la presenza della Nato nel suo lato orientale”. Lo ha detto a Bruxelles il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, precisando che quattro nuovi gruppi tattici della Nato sono previsti in Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. “Abbiamo il dovere di assicurarci che la guerra non esca dall’Ucraina. Una guerra diretta tra Nato e Russia causerebbe maggiore distruzione”, ha detto Stoltenberg. “Mosca - ha aggiunto - deve smetterla con le minacce nucleari, una guerra atomica non si può vincere e non deve essere combattuta”.