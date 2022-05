“Putin va rimosso”

L’unico modo per proteggere l’Occidente e i suoi alleati dalle minacce di Mosca è quello di rimuovere il regime di Putin dal potere. A dirlo, ma distanziandosi da quelle pubblicamente espresse dagli altri leader europei, è stato Gabrielius Landsbergis, ministro degli Esteri della Lituania. Un Putin “ferito” dagli evidenti fallimenti in Ucraina potrebbe essere ancora più pericoloso, ha detto all’Associated Press: “Dal nostro punto di vista, finché l’attuale regime è al potere i Paesi che confinano con la Russia saranno, in qualche modo, a rischio. Il punto non è solo Putin, ma l’intero suo sistema di potere”.