“Putin porterà la guerra fino in Transnistria”

Le forze di Vladimir Putin non hanno intenzione di fermarsi nel Donbass ma porteranno la guerra in Transnistria. Lo ha detto la direttrice dell’Intelligence nazionale americana, Avril Haines, in un’audizione alla Commissione della Difesa del Senato. “E’ probabile” che il presidente russo imporrà la legge marziale in Russia per continuare a portare avanti la guerra in Ucraina, ha aggiunto Haines.