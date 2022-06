Putin parteciperà al G20 di novembre in Indonesia

Vladimir Putin ha accettato l’invito a partecipare al summit del G20 in programma in Indonesia a novembre. Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta Interfax.

Alla domanda se questa partecipazione sarà di persona o tramite collegamento video, Ushakov ha risposto: “Per ora l’invito è per un formato in presenza. C’è ancora molto tempo. Spero che la pandemia consenta lo svolgimento del vertice in presenza”.