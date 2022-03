Putin parla a stadio Luzniki, oggi anniversario annessione Crimea

E’ iniziato allo stadio Luzhniki di Mosca, che nel 2018 aveva ospitato la finale dei Mondiali di calcio, il concerto organizzato per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia, ma di fatto diventato una grande manifestazione di appoggio a Vladimir Putin e a quella che il Cremlino chiama “l’operazione speciale” in Ucraina. L’evento trasmesso in diretta Tv è intitolato, non casualmente, ‘Za mir bez nazisma! Za Rossiyu! Za Prezidenta!’: ‘Per un mondo senza nazismo! Per la Russia! Per il presidente!’. In russo viene usata la lettera latina Z che non esiste in cirillico, ma che e’ diventata il simbolo del sostegno alla guerra in nome della ‘denazificazione’. I conduttori della diretta hanno appuntata la Z sul petto con i colori del tradizionale nastro di San Giorgio (arancione e nero), che nel 2014 fu a sua volta simbolo del sostegno a quello che la Russia definisce “il ritorno” della Crimea. Lo stadio Luzhniki è pieno, dentro e fuori, di persone e bandiere nazionali. Iniziano però a circolare testimonianze di impiegati pubblici che sarebbero stati costretti a partecipare, letteralmente caricati su autobus diretti allo stadio. E’ probabile che il presidente russo, Vladimir Putin, intervenga all’evento - in presenza o in videocollegamento - ma finora il Cremlino non ha fatto alcun annuncio a riguardo. Intanto, proprio nel giorno dell’anniversario dell’annessione della penisola sul Mar Nero, mentre continuano le ostilità in Ucraina, l’istituto ufficiale di ricerca sull’opinione pubblica VTsIOM ha diffuso i risultati del suo ultimo sondaggio (condotto dal 7 al 13 marzo) secondo il quale Putin gode della fiducia del 79,6% dei russi che approvano il suo operato al 77,2%.