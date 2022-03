Putin: “Non invierò in Ucraina i militari di leva né i riservisti”

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato stasera che non invierà in Ucraina i militari di leva né i riservisti. I soldati "professionisti" stanno raggiungendo "gli obiettivi prefissati" da Mosca. "Sono sicuro che stiano garantendo la sicurezza e la pace per il popolo russo in modo efficace", ha aggiunto Putin in un discorso televisivo trasmesso in occasione della Festa della Donna. Inoltre, parlando al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, l'inviato della Russia Vasily Nebenzya, ieri sera ha detto che gli "ucraini si stanno bombardando da soli". Lo riporta il Guardian.