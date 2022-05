Putin non intende dichiarare legge marziale in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin non intende dichiarare la legge marziale in Russia durante l’operazione speciale in Ucraina. Lo rende noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. Intanto, le autorità della regione di Kherson stanno negoziando l’apertura di una banca russa: “Dobbiamo passare completamente al rublo. Nelle prossime settimane potrebbe essere aperta una banca nella regione di Kherson”. Lo ha detto oggi in conferenza stampa Kirill Stremuosov, vice capo della regione di Kherson, citato dalla Tass. Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky^ha scritto su Twitter: “ringrazio la speaker Pelosi e tutti gli amici dell’Ucraina alla Camera Usa per la rapida approvazione del testo sul supplementare sostegno finanziario al nostro Stato avviato da Potus”. Nelle scorse ore la Camera Usa ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti - militari, economici e umanitari - all’Ucraina da 40 miliardi di dollari proposto dal presidente americano Joe Biden. I nuovi finanziamenti sono passati con 368 voti contro 57 e probabilmente sarà approvato dal Senato entro la fine della settimana.