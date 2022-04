Putin: “L’Ue provoca un balzo dei prezzi dell’energia per i suoi cittadini”

Secondo il presidente russo Vladimir Putin, i Paesi dell'Ue, affermando di volere abbandonare le risorse energetiche della Russia, stanno ulteriormente destabilizzando il mercato dell'energia e aumentando i prezzi per i loro cittadini. Lo riporta la Tass. Il presidente russo ha aggiunto che i tentativi dell'Occidente di rinunciare alle fonti energetiche russe influenzeranno inevitabilmente tutta l'economia globale.

“Dobbiamo diversificare le esportazioni”, ha affermato oggi Putin in una riunione sulla situazione dell’industria petrolifera e del gas. “Partiremo dal fatto che nel prossimo futuro le forniture di energia all’Occidente saranno ancora ridotte, quindi è importante consolidare la tendenza degli ultimi anni a riorientare passo dopo passo le nostre esportazioni verso i mercati in rapida crescita del Sud e dell’Est”, ha aggiunto, chiedendo al governo di preparare le infrastrutture adeguate per questo obiettivo.