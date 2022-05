Putin: “L’Ucraina deve sminare i porti il prima possibile”

Il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio telefonico con il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha sottolineato che l’Ucraina deve sminare i porti il prima possibile per consentire il passaggio delle navi. Lo rende noto il Cremlino, come riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. Putin ha anche affermato che i tentativi di incolpare la Russia per i problemi con le forniture alimentari sono “infondati”. Il capo del Cremlino ha poi aggiunto che Kiev ostacola il processo negoziale con la Russia.