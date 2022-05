Putin: “Armi batteriologiche vicino ai confini”

“Nel corso dell’operazione speciale in Ucraina sono state ottenute prove documentate che testimoniano il fatto che venivano creati vicino ai nostri confini dei laboratori di armi biologiche”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall’agenzia russa Tass.

Parlando al vertice giubilare dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva a Mosca, Putin ha affermato che i bio-laboratori statunitensi nello spazio post-sovietico raccolgono materiali biologici e studiano le specificità della diffusione di malattie pericolose. In Ucraina stavano infatti sviluppando armi biologiche.

“Abbiamo lanciato da tempo l’allarme sull’attività biologica degli Stati Uniti nello spazio post-sovietico. Come è noto, il Pentagono ha creato decine di laboratori e centri specializzati nella nostra regione - ha aggiunto Putin -. La loro funzione è ben lungi dal fornire assistenza medica alla popolazione dei paesi ospitanti”. Putin ha spiegato che il compito principale di tali laboratori era “raccogliere campioni biologici e studiare, per i loro scopi, le specificità della diffusione di virus e malattie pericolose”. Ora, nel corso dell’operazione speciale in Ucraina, “sono state ottenute prove documentate che testimoniano il fatto che venivano creati vicino ai nostri confini dei laboratori di armi biologiche”, ha detto Putin.