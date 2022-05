Putin a Macron: “Ancora aperti al dialogo con Kiev”

La Russia è “ancora aperta al dialogo” con l’Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con il suo omologo francese Emmanuel Macron, secondo quanto riferisce il Cremlino, citato dall’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. Ma l’Ucraina “non è pronta per negoziati seri” per porre fine al conflitto con la Russia, ha deplorato il capo dello stato russo. “I Paesi dell’Ue ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass”, ha anche affermato, ribadendo che “l’Occidente deve smettere di fornire armi all’Ucraina”. Putin ha anche informato Macron sullo sfollamento dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, “condotta in linea con quanto concordato con” il segretario generale dell’Onu Antonio “Guterres”. I due presidenti hanno pure discusso il problema della sicurezza alimentare globale”, indica Tass, secondo cui “la parte francese ha espresso preoccupazione” al riguardo. “In questo contesto - prosegue il Cremlino - Vladimir Putin ha sottolineato che la situazione in questa materia è complicata, principalmente a causa delle misure sanzionatorie dei paesi Occidentali, e ha rilevato l’importanza del funzionamento senza ostacoli della logistica globale e delle infrastrutture di trasporto”.