Protezione dei civili, presidente della Croce Rossa incontra Lavrov

Il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) Peter Maurer ha affermato oggi a Mosca di aver discusso con i suoi interlocutori russi della necessità di proteggere i civili nel conflitto in Ucraina. “Abbiamo naturalmente discusso di diritto internazionale umanitario, della Convenzione di Ginevra riguardante il comportamento durante le ostilità” e il fatto “che i civili devono essere protetti”, ha precisato in una conferenza stampa con il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov. Mosca nega costantemente la responsabilità per le vittime civili in Ucraina, dando la colpa a “nazisti” o “nazionalisti” ucraini che usano la popolazione come scudo umano.