Nuove proteste della popolazione ucraina nelle città occupate dalla Russia. Migliaia di persone sono scese in strada per manifestare contro la presenza delle forze di Mosca anche a Berdyansk, circa 80 km a ovest della città assediata di Mariupol. Lo riporta la Ukarinska Pravda, pubblicando un video in cui i dimostranti, alcuni avvolti nella bandiera ucraina, urlano lo slogan: “Berdyansk è Ucraina”. Cortei si sono svolti tra ieri e oggi in altre città occupate, tra cui Kherson e Melitopol.