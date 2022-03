Proteste contro guerra in Ucraina, 300 arresti solo a Mosca

Trecento persone sono state arrestate per “manifestazioni non autorizzate” a Mosca. Lo riferisce l’agenzia russa Tass, citando la polizia. Manifestazioni contro la guerra in Ucraina si stanno svolgendo in tutta la Russia. In mattinata la ong OVD-Info aveva parlato di “almeno 268” persone fermate “in 23 città”, citando anche Mosca e San Pietroburgo.