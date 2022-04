“Pronti a tregua per civili di Azovstal in ogni momento”

La Russia è pronta al cessate il fuoco per una tregua umanitaria alla acciaieria Azovstal di Mariupol “in qualunque momento”, ha detto Ministero della difesa. Per il sindaco della città è necessario “un giorno intero di cessate il fuoco” per evacuare i civili. “L’altro ieri, abbiamo pianificato una via di evacuazione” per queste persone, ha detto Vadym Boychenko. “Tuttavia, le forze russe hanno continuato a bombardare l’impianto e non siamo riusciti a far uscire le persone da lì”, ha aggiunto. Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, al termine di una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, detto di aver chiesto l’apertura immediata di corridoi umanitari da Mariupol e dalle città assediate, in particolare in occasione della Pasqua ortodossa”. “Sfortunatamente la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua” (ortodossa, ndr)”, aveva detto stamani il presidente ucraino, Volodymyr Zelenky.