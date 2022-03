“Pronti a rafforzare gli aiuti militari a Kiev”

“Gli alleati della Nato sono pronti a rafforzare gli aiuti all’Ucraina, incluso quelli militari”. “L’Alleanza Atlantica darà ulteriore sostegno a Ucraina anche per la difesa da ciber-attacchi ed equipaggiamento contro armi chimiche, biologiche e nucleari”, ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg, in vista della riunione di domani dei leader della Nato. “L’ingresso dell’Ucraina non è in agenda ma il suo sostegno da parte degli alleati lo è”, ha sottolineato Stoltenberg. “Mi aspetto che saremo d’accordo nell’intensificare il sostegno su misura per altri partner a rischio a causa della pressione russa. Compresa la Georgia e la Bosnia-Erzegovina. Lavorando insieme, con l’Unione europea, dobbiamo aiutarli a sostenere la loro sovranità e il loro diritto a prendere decisioni indipendenti”, ha anche detto il segretario generale della Nato. “Ci sono ora centinaia di migliaia di uomini di truppe alleate in allerta in tutta l’Alleanza. Circa 100’000 militari statunitensi in Europa. E 40’000 sotto il comando diretto della Nato, soprattutto nella parte orientale dell’alleanza. Il tutto sostenuto da una grande potenza aerea e navale, compresi cinque gruppi d’attacco di portaerei nel Nord e nel Mediterraneo”, ha precisato Stoltenberg. Nella riunione straordinaria di domani, “mi aspetto che i leader siano d’accordo nel rafforzare la posizione della Nato in tutti i campi, con importanti aumenti delle nostre forze nella parte orientale dell’Alleanza. A terra, in aria e in mare” ha continuato il segretario generale. “Il primo passo è il dispiegamento di quattro nuovi gruppi tattici Nato. In Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia. Insieme alle nostre forze esistenti nei paesi baltici e in Polonia, questo significa che avremo otto battaglioni multinazionali della Nato lungo tutto il fianco orientale. Dal Baltico al Mar Nero”, ha precisato Stoltenberg. “Il summit straordinario di domani affronterà anche il ruolo della Cina, che ha dato sostegno politico alla Russia e l’appoggia nella diffusione della disinformazione: agli alleati verrà detto che Pechino potrebbe dare aiuto materiale per l’invasione”, ha anche detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, sottolineando che la NATO “chiederà alla Cina di assumersi le sue responsabilità” e di chiedere “lo stop immediato della guerra”. Riguardo all’eventuale uso di armi chimiche da parte della Russia, ciò cambierebbe la natura del conflitto e avrebbe enormi conseguenze”, ha avvertito Stoltenberg.