Progressi minimi delle forze russe in 7 giorni

“Le forze russe hanno fatto progressi minimi questa settimana”, scrive in un tweet il Ministero della Difesa britannico, che ha rilasciato il suo ultimo rapporto di intelligence sulla situazione in Ucraina. “Le forze russe hanno fatto progressi minimi questa settimana. Le forze ucraine intorno a Kiev e Mykolaiv continuano a frustrare i tentativi russi di circondare le città. Le città di Charkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol rimangono circondate e soggette a pesanti bombardamenti russi”, afferma il report. Intanto l’Onu afferma ora che il numero di rifugiati in fuga dal conflitto in Ucraina ha già superato i 3,2 milioni. “Questo numero continuerà ad aumentare a causa della continua aggressione russa”.