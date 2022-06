Procura di Kiev: “22mila crimini di guerra commessi dai russi”

Durante l’invasione dell’Ucraina, le forze dell’ordine ucraine nel loro insieme hanno registrato 22’678 crimini commessi dalle forze russe di diversa gravità, ora agli atti della speciale unità della magistratura creata appositamente per indagare simili reati. Secondo gli ultimi dati della procura generale, per i reati di aggressione e crimini di guerra sono stati registrati 15’446 delitti. Di questi, 14’935 riguardanti la violazione delle leggi e dei costumi di guerra, 59 riguardanti la pianificazione, preparazione o inizio e conduzione di una guerra aggressiva, 18 riguardanti la propaganda di guerra, 434 di altro genere. Gli investigatori hanno registrato anche 7’232 reati contro la sicurezza nazionale, di cui 4’941 violazione dell’integrità territoriale e inviolabilità dell’Ucraina, 1’037 per tradimento, 923 per collaborazionismo, 36 per una qualche sorta di supporto alla Russia, 6 per atti di sabotaggio.