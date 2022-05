“Processeremo tutti i prigionieri dell’Azovstal”

Tutti i prigionieri dell’Azovstal detenuti nel Donetsk saranno processati lì da un tribunale. Lo annuncia il capo dell’autoproclamata Repubblica di Donestsk Pushilin, come riporta Interfax. In precedenza, le forze russe avevano iniziato le operazioni di sminamento dell’acciaieria Azovstal a Mariupol: lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. “I genieri russi stanno effettuando ricognizioni ingegneristiche e bonificando i terreni dell’acciaieria Azovstal a Mariupol da ordigni esplosivi”, ha affermato il ministero sottolineando che oltre 100 ordigni esplosivi sono stati distrutti negli ultimi due giorni.