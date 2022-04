Primi rientri dalla Svizzera in Ucraina

Prime partenze, e la reazione della Confederazione all’emergenza

È importante che le persone interessate “possano tornare in sicurezza”, ha detto Schraner Burgener in un’intervista alla “NZZ am Sonntag”. L’obiettivo più importante nelle ultime settimane è stato quello di poter fornire un tetto alle molte persone - essenzialmente donne e bambini - fuggite dall’Ucraina, ha precisato. La Svizzera - ha poi sottolineato - ha reagito “molto rapidamente” alla forte affluenza di rifugiati. Ritardi possono verificarsi se le domande di asilo sono depositate prima della concessione dello statuto S o ne vengono fatte diverse, ha detto in risposta alle critiche sui lunghi tempi di attesa.

I rifugiati giunti dall’Ucraina per ora possono rimanere con lo statuto di protezione S per un anno. Se la guerra dovesse continuare, il Consiglio federale ha la possibilità di prolungarlo di un anno, fino a un massimo di cinque anni. Ma Schraner Burgener spera che si trovi una soluzione prima.