Prevenire violenza sessuale sulle donne

“In ogni conflitto, le donne sono vittime di violenza sessuale”. ‘’Nei massicci movimenti di popolazione, le ragazze e le donne sono le prime vittime, poiché lo sfollamento forzato le porta alla miseria, alla disperazione, all’insicurezza e le espone alla violenza sessuale’’. Per questo, l’attivista irachena Nadia Murad e il medico congolese Denis Mukwege, premi Nobel per la pace nel 2018, hanno lanciato un appello perché le donne ucraine siano protette dalla violenza sessuale. Nel corso della presentazione a Ginevra del Global Survivors Fund, un fondo di riparazione per le vittime di violenza, i due premi Nobel hanno affermato “tutti i conflitti sono accompagnati dalla sofferenza, senza confini o colori”. Pur non avendo ancora alcuna indicazione di episodi di violenza contro le donne in Ucraina, Murad e Mukwege, sulla base della loro conoscenza del fenomeno in molti conflitti, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), Yemen, Afghanistan, Etiopia, Iraq, Myanmar, o Siria, hanno deciso di mobilitarsi ‘’per prevenire gli stupri piuttosto che curarne le conseguenze”. Tra le azioni prioritarie suggerite, la messa in atto di comportamenti preventivi e la sensibilizzazione sul fenomeno tra rifugiati, operatori umanitari e paesi ospitanti.