Presunte mine nel Mar Nero, Bulgaria invita i pescherecci a non inoltrarsi in mare

Le autorità bulgare hanno invitato stamane i pescherecci a evitare di inoltrarsi nel Mar Nero in relazione alle notizie apparse, secondo le quali alcune mine navali collocate lungo le rive di Odessa sul Mar Nero si sarebbero staccate dagli ormeggi a seguito del mare mosso e si sarebbero disperse nelle acque del mare costituendo una minaccia per le navi.

Il direttore esecutivo della Direzione per il monitoraggio della pesca e dell’acquacoltura (IARA), Hristo Prodanov, ha detto che il governo bulgaro sta adottando tutte le misure necessarie. “I nostri confini marittimi sono costantemente monitorati, così come i percorsi di tutte le navi nel Mar Nero”, ha affermato Prodanov. Secondo esperti citati dai media di Sofia è poco probabile che le mine raggiungano le acque territoriali della Bulgaria in quanto verrebbero trascinate dalle correnti nelle acque internazionali del Mar Nero. L’intero confine orientale della Bulgaria si affaccia sul Mar Nero per 378 chilometri.