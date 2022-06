“Presto lo sblocco dell’export di grano”

Il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo una “cinica guerra del grano” bloccando i porti ucraini: è l’accusa senza riserve dell’Occidente al vertice mondiale di Berlino voluto dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock per mandare un “segnale” al G7 di Elmau (Germania) al via domenica prossima, e frenare l’emergenza alimentare. Uno “tsunami” in grado di travolgere i paesi in via di sviluppo.

La prospettiva è stata salutata con favore anche dal governo tedesco, che ha lanciato l’iniziativa di un summit a cui ha preso parte, fra gli altri, anche il segretario di stato statunitense Antony Blinken. A Berlino è arrivato anche il ministro dell’Agricoltura ucraino, Mykola Solsky, che ha ringraziato per la “cooperazione senza precedenti” e ha accennato a “misure concrete per stabilizzare i prezzi”.

Da Berlino si è puntato il dito in modo netto contro Putin, l’unico responsabile di una “situazione drammatica” che potrebbe diventare uno “tsunami” nelle parole della ministra verde. A causa del cambiamento climatico e della pandemia sono 345 milioni le persone a rischiare carenza di cibo, con l’invasione russa in Ucraina che aggrava ulteriormente la situazione. “La guerra in Ucraina ha reso quest’onda uno tsunami”, nelle parole della energia ministra verde. “Il nostro messaggio come G7 è chiaro, non lasceremo che la guerra della Russia faccia precipitare il mondo nella fame”, ha detto a margine di una ministeriale dei sette Paesi. “L’unica ragione per cui questo accade è l’aggressione della Russia all’Ucraina e i blocchi del grano praticati da Mosca”, ha fatto eco Blinken.