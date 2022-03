“Siamo preoccupati per l’integrità e il funzionamento sicuro degli impianti nucleari e chimici” in Ucraina. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. “L’Oms sta lavorando con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e continuiamo a fare appello a tutte le parti per ridurre al minimo il rischio di un incidente nucleare o chimico, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per la salute umana”, ha aggiunto.