Premio Pulitzer speciale per i giornalisti ucraini

Un premio Pulitzer speciale ai giornalisti ucraini per il loro “coraggio” nel coprire l’invasione della Russia. “Nonostante i bombardamenti e l’occupazione, hanno perseverato per fornire una immagine precisa di una realtà terribile”, ha detto Marjorie Miller, la numero uno del board dei Premi Pulitzer, i più importanti del giornalismo americano. Fra i premiati ci sono poi il Washington Post per la copertura dell’assalto del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti e il New York Times per le sue storie sui raid in Siria.