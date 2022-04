Premier bulgaro a Kiev con presidente Zelensky

“La Bulgaria è pronta a riparare le macchine militari ucraine nelle proprie fabbriche”. Lo ha annunciato oggi il primo ministro bulgaro Kiril Petkov dopo il suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. “Questo è importante per noi e sarà vantaggioso per le aziende bulgare”, ha detto da parte sua Zelensky.

“Per quanto riguarda l’adesione dell’Ucraina all’Ue, ringrazio Petkov per il suo fermo sostegno. Grazie anche per l’iniziativa personale di Petkov di raccogliere fondi in Bulgaria per l’Ucraina”, ha concluso Zelensky.