Per ora convogli verso Mariupol senza aiuti

Al momento il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) non ha ricevuto l’autorizzazione per trasportare aiuti umanitari nella città assediata di Mariupol in Ucraina. Lo ha affermato oggi a Ginevra il portavoce del Croce Rossa Ewan Watson. “Continueremo a compiere sforzi per poter procedere, ma per ora la nostra squadra è partita senza i camion di aiuti pre-posizionati a Zaporizhzhya”, ha aggiunto. Attualmente, una squadra di tre veicoli con nove membri dello staff si sta dirigendo verso Mariupol per l’operazione di evacuazione dei civili e “speriamo che sarà possibile procedere ma non è ancora chiaro se questo potrà accadere oggi”, ha aggiunto precisando che quando accadrà il ruolo della Croce Rossa sarà di guidare il convoglio fuori da Mariupol verso un’altra città in Ucraina, non ancora nota. Fino a 54 bus sono previsti per l’evacuazione, messi a disposizione dalle autorità ucraine, cui possono aggiungere altri veicoli. La Croce Rossa prevede che migliaia di civili lascino la città. “Abbiamo l’approvazione delle parti ai massimi livelli per condurre l’operazione”, ha affermato il portavoce. Ma per procedere, “dobbiamo essere sicuri che vi sia un accordo sui dettagli e che sia capito ad ogni livello”. Tra le esigenze, quella di un cessate il fuoco rispettato e che il convoglio umanitario possa passare in sicurezza i posti di blocco militari. “Gli sforzi sono e restano complessi”, ha aggiunto. “Non vi è un piano B, il tempo sta scadendo per la popolazione di Mariupol che ha disperatamente bisogno di assistenza e di lasciare la città se vuole”, ha insistito il portavoce del CICR.