Pechino: “Legami con Russia ‘senza limiti’”

La cooperazione sino-russa “non ha limiti”: la Cina rinnova la solidità dei suoi legami con la Russia a dispetto dell’invasione dell’Ucraina e in risposta al pressing dell’Occidente per una condanna dell’azione militare voluta dal Cremlino. È il ministro degli Esteri Wang Yi a farlo, incontrando a Tunxi, nell’Anhui, il suo omologo russo Serghei Lavrov nella sua prima visita al principale alleato dallo scoppio della crisi e dalla firma del 4 febbraio della dichiarazione congiunta “sulla amicizia senza limiti” firmata dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin.

Entrambe le parti, si legge in una nota serale diffusa da Pechino, “hanno una più ferma volontà di sviluppare relazioni bilaterali e una maggiore fiducia nel far progredire la cooperazione in vari campi. La Cina è disposta a collaborare con la Russia, guidata dall’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, per spingere le relazioni Cina-Russia a un livello più alto nella nuova era”.