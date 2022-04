“Paghiamo il gas in rubli per garantire forniture”

“L’Ungheria non ha dubbi sul proprio obbligo di pagare il gas russo nel modo che garantisca la sua regolare fornitura”. Lo ha detto oggi a Zagabria, dove si trova in visita ufficiale, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó, confermando l’intenzione di Budapest di pagare il gas ai fornitori russi in rubli.