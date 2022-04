“Paesi del Consiglio di sicurezza come base degli Stati garanti”

I cinque Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Usa, GB, Francia, Cina e Russia) potrebbero diventare la base degli Stati garanti sulla neutralità e la sicurezza dell’Ucraina: lo ha detto un alto funzionario del ministero degli esteri russo, Alexey Polishchuk, sottolineando che la questione è tra i temi in discussione ai negoziati tra Russia e Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

Le questioni delle “garanzie di sicurezza da parte di un certo numero di Stati vengono prese in considerazione in quei colloqui”, ha detto il diplomatico, aggiungendo: “Si suggerisce che la base dell’istituto degli Stati garanti potrebbe essere composta dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu”. Ma sono “allo studio anche altre opzioni, perciò l’elenco finale non è stato ancora definito”, ha osservato.