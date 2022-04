Osce: “La missione in Ucraina cessa formalmente le attività”

Il chairman in office dell’Osce, il ministro degli esteri polacco Zbigniew Rau, ha annunciato che l’organizzazione ha adottato misure immediate per attuare la chiusura definitiva della Missione speciale di monitoraggio in Ucraina (Osce Smm). La decisione, fanno sapere da Vienna in seguito alla conclusione del consiglio permanente, “fa seguito alla mancanza di consenso sull’estensione del mandato della missione”.

Non è una decisione facile da prendere. Abbiamo esplorato tutte le opzioni possibili attraverso il dialogo politico con gli Stati partecipanti per ottenere il rinnovo del mandato della Missione speciale di monitoraggio, ma la posizione della Federazione Russa non ci ha lasciato altra scelta che adottare misure per chiudere la Missione”, ha spiegato Rau.