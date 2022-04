Osa, sospeso statuto di osservatore della Russia

Il Consiglio permanente dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha approvato oggi a Washington la sospensione dello statuto di osservatore permanente della Russia attraverso una risoluzione in cui si manifesta “allarme”, “shock” e “preoccupazione” per il crescente numero di morti e sfollati, per “le informazioni di terribili atrocità commesse dalle forze armate russe” e per “la violazione da parte della Russia del diritto internazionale”.