Onu: “Oltre 7,7 milioni di sfollati interni in Ucraina”

Le Nazioni Unite stimano che gli sfollati interni in Ucraina a causa della guerra siano oltre 7,7 milioni, fuggiti dalle loro case e rimasti all’interno del Paese. La cifra resa nota dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite è in aumento rispetto a quella di 7,1 milioni, diffusa lo scorso 5 aprile. “Donne e bambini, anziani e persone con disabilità sono stati colpiti in modo sproporzionato in quanto rappresentano un gruppo di persone molto vulnerabile”, lo afferma il direttore generale dell’Organizzazione internazionale per la migrazione (Oim), Antonio Vitorino. L’Oim ha condotto la sua terza indagine tra l’11 e il 17 aprile per valutare i bisogni umanitari dell’Ucraina intervistando 2.000 persone anonime, di età superiore ai 18 anni, contattate casualmente per telefono.