Onu: “Oltre 1,7 milioni di rifugiati”

È salito ad oltre 1,7 milioni il numero di persone fuggite dall'Ucraina dallo scorso 24 febbraio, data dell'invasione russa. Lo ha reso noto l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr).

Dal 24 febbraio al 6 marzo, il numero di rifugiati ha raggiunto un totale di 1'708’436, riferisce l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell'Unhcr. Di questi oltre un milione sono giunti in Polonia. Oltre 230mila persone si sono invece rifugiate in Moldavia, scatenando una pressione importante su un Paese con due milioni e 600mila abitanti. "Su otto bambini oramai uno è un rifugiato", è l'appello della premier Natalia Gavrilita alla Cnn: "L'Ue deve creare corridoi per consentire ai profughi di lasciare il Paese".