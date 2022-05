Onu, 3’238 civili uccisi dall’inizio della guerra

Sono 3.238 le vittime civili in Ucraina dal 24 febbraio, quando la Russia ha iniziato la guerra contro l’Ucraina. Lo ha reso noto l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sottolineando che “i numeri reali sono considerevolmente più alti, poiché le informazioni da alcune località in cui ci sono state intense ostilità arrivano in ritardo e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma”. Secondo quanto riporta Interfax Ukraine citando il rapporto delle Nazioni Unite, “la maggior parte delle morti di civili registrate sono state provocate dall’uso di armi esplosive con un’ampia area di impatto, compresi i bombardamenti dell’artiglieria pesante, dei sistemi di razzi a lancio multiplo, e gli attacchi missilistici e aerei”.