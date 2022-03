Online i formulari per annunciare la disponibilità di alloggi a Lugano

Alla luce delle decisioni odierne del Consiglio federale di istituire lo statuto S di protezione speciale per i profughi ucraini a partire da domani, il check point allestito per rispondere alla situazione di urgenza negli scorsi giorni a Lugano sarà chiuso e non trasferito - come precedentemente annunciato - dal Padiglione Conza in altra sede. Tutti i profughi in entrata nel nostro Cantone sono quindi invitati a registrarsi al Centro federale di asilo di Chiasso. La Città, da parte sua, continua a raccogliere le registrazioni delle disponibilità di alloggio su territorio comunale da parte di privati che desiderano ospitare o che già ospitano persone in fuga dal paese in guerra. Si invita a inoltrare le segnalazioni tramite i formulari pubblicati all’indirizzo www.lugano.ch/aiutoucraina