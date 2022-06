Oltre 260 bambini uccisi dall’inizio della guerra

Oltre 260 bambini hanno perso la vita in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto oggi su Telegram l’ufficio del procuratore generale di Kiev, secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinform. Dal 24 febbraio scorso i minori uccisi sono 261, ben 18 in più rispetto a ieri, mentre i feriti sono oltre 460, ha precisato l’ufficio del procuratore. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - riporta la Cnn - ha detto che Mosca ha deportato in Russia oltre 200’000 bambini ucraini dall’inizio della guerra e ha accusato il Cremlino di perseguire una “coerente politica criminale di deportazione del nostro popolo” in aree per lo più remote del Paese.