Oltre 1,5 milioni di ucraini passati dalla Polonia

Sono quasi 1,6 milioni (1,596 milioni) gli ucraini che hanno raggiunto l’Ucraina dall’inizio dell’invasione. Lo riferisce il corpo polacco delle guardie di frontiera sul suo profilo Twitter, che specifica tuttavia che fra giovedì e venerdì c’è stato un calo degli ingressi dall’Ucraina del 12,5%, per un totale di poco più di 76mila persone entrate in Polonia. Il punto di passaggio principale si conferma il valico di Medyka, con circa 22’500 ingressi in un giorno.

Non tutti questi rifugiati si trovano al momento in Polonia, in quanto molti sono già partiti per altri Paesi.