Oltre 1300 rifugiati ucraini in Svizzera

Fino ad ora in Svizzera si contano 1’314 rifugiati dall’Ucraina, secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Di questi, 999 sono in centri d’asilo e 315 alloggiati presso privati. Il 40% sono bambini e il 70% - includendo minorenni e maggiorenni - di sesso femminile. Gli uomini fra i 16 e i 60 non possono più lasciare l’Ucraina a causa delle norme entrate in vigore nel Paese dopo l’attacco russo. Il loro ruolo è quello di difendere la nazione dall’invasione. Ieri sera l’Onu ha parlato di un totale di oltre due milioni di persone in fuga dall’Ucraina. L’attacco sferrato da Mosca è iniziato il 24 febbraio.