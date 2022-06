Sono oltre 1’500 i civili ucraini detenuti nelle carceri russe. Lo ha detto la vice premier russa, Iryna Vereshchuk, in un intervento televisivo. “Più di 1’500 civili sono detenuti nelle prigioni russe. Si trovano a Rostov, Kursk, sono in carcere, sono trattenuti come prigionieri di guerra, anche se non dovrebbero essere prigionieri di guerra, dovrebbero essere rilasciati”, ha dichiarato.